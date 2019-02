Léo Moura não treina e segue como desfalque do Grêmio contra o Veranópolis

O lateral-direito Léo Moura não treinou na manhã deste sábado no CT Luiz Carvalho e permanece como desfalque do Grêmio para o duelo contra o Veranópolis, na segunda-feira, às 20 horas, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

O veterano lateral ficou na academia fazendo reforço muscular. Ele não entra em campo há quase um mês. Atuou pela última vez na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, ainda pela terceira rodada do torneio estadual. Na ocasião, Léo Moura atuou por 45 minutos e deixou o campo em razão de um desconforto muscular na panturrilha direita. Vico também esteve ausente do treino. Ele apenas correu em volta do campo.

O preparador físico do clube, Rogério Dias, disse neste sábado que Léo Moura não participou da atividade deste sábado por precaução e confirmou que ele está fora do duelo. O lateral luta contra o tempo para estar à disposição na estreia do time gaúcho na Copa Libertadores, dia 6 de março, contra o Rosario Central, na Argentina.

"O Léo Moura treinou na semana conosco até um certo período. Como estava retornando, sentiu a perna pesada. Por isso a gente preferiu tirar ele do treino de ontem e de hoje, tem feito um trabalho na academia, com a fisioterapia, em outro momento com a preparação física. Segunda ele não será relacionado", explicou o preparador físico.

No trabalho deste sábado, comandado pelo auxiliar Victor Hugo Signorelli, já que o técnico Renato Gaúcho está no Rio para concluir o primeiro módulo do curso de treinadores a fim de obter a licença A da CBF, os atletas passaram por um circuito físico inicialmente e depois foram divididos em três times de oito jogadores mesclados que se enfrentaram em campo reduzido, com a possibilidade de dar apenas três toques na bola.

Com a necessidade de adquirir ritmo de jogo, Diego Tardelli, recém-chegado ao clube, fez o papel de curinga, atuando no time que tivesse a posse de bola. Foi apenas o segundo treinamento do atacante com os novos companheiros. Ele já está regularizado, mas ainda não tem condições físicas de jogo. A expectativa é de que esteja apto para a estreia na Libertadores.

A provável escalação para o duelo ante o Veranópolis tem: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu. O elenco gremista faz neste domingo a última atividade antes do duelo.