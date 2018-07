Léo Moura pede 'inteligência' ao Flamengo diante do ASA

"Já estive lá (no Estádio Coaracy da Mata Fonseca). Sei o quanto é difícil e a pressão é normal. Temos que jogar com inteligência e não sair afobados para o ataque, até porque ainda terá o jogo da volta (no dia 17 de julho). Mas vamos tentar fazer um bom resultado em Arapiraca porque será importante para nós", disse Léo Moura.

A lembrança do lateral vem de 2006, quando o Flamengo empatou com o ASA em Arapiraca no começo da campanha que lhe deu o título da Copa do Brasil. "Em 2006, tivemos a felicidade de ganhar a Copa do Brasil jogando contra essa equipe logo no início. Lembro que a pressão foi bem grande no início do jogo. Se a gente conseguir segurar os primeiros 15 minutos, a partida tende a ficar mais fácil. Foi isso que fizemos naquele ano", contou Léo Moura.