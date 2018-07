Léo Moura pode desfalcar com Flamengo contra Avaí

Durante um treino técnico, comandado por Vanderlei Luxemburgo, Léo Moura passou a sentir o incômodo depois de levar uma bolada na ponta do pé. Agora, o lateral-direito será avaliado pelo departamento médico do Flamengo para definir a sua presença nos próximos treinos da semana e no confronto com o Avaí.

Léo Moura sofreu lesão no joelho direito durante clássico contra o Fluminense, válido pelas semifinais da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. O lateral retornou ao time diante do Ceará, no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Caso seja vetado, Léo Moura deverá ser substituído no Flamengo por Galhardo.