Léo Moura renova com o Flamengo e fica até o fim do Estadual

A exaustiva negociação entre Flamengo e Léo Moura foi enfim encerrada e o lateral-direito não se despedirá do clube carioca neste fim de ano. Ele renovou contrato para seguir no time até o fim do Campeonato Carioca, que será disputado até o início de maio.

As conversas se alongaram porque a diretoria do Flamengo tinha dúvidas sobre as condições físicas do veterano, que tem 36 anos e não apresenta mais o mesmo vigor físico dos primeiros anos de clube. Sem a mesma potência física de antes, Léo Moura chegou a atuar no meio-campo nos últimos anos.

Enquanto o clube hesitava, o lateral queria estender contrato por mais um ano. O impasse foi resolvido com o vínculo se encerrando no fim do Estadual. A expectativa do Flamengo é de que Léo Moura possa se despedir em alto estilo, possivelmente com mais um título do Carioca.

Ao todo, o lateral acumula 551 jogos com a camisa do time carioca. No clube desde 2005, ele faturou cinco estaduais (2007, 2008, 2009, 2011 e 2014) e esteve na equipe nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2009 e das Copas do Brasil de 2006 e 2013.