Léo Moura retorna ao meio de campo contra Inter em 'última cartada' do Santa Cruz

Mesmo com a improbabilidade do Santa Cruz escapar do rebaixamento, o técnico Adriano Teixeira tenta a sua última cartada ao promover uma importante mudança para o jogo deste sábado, às 18h30, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Afastado há mais de dois meses, Vítor retornou ao time titular e ganhou a vaga na lateral direita, o que resultou na ida de Léo Moura ao meio de campo. Já o zagueiro Danny Morais, com caxumba, será substituído por Neris. O atacante Keno, por sua vez, que alegou cansaço e acabou deixando o treino da última quinta-feira, foi confirmado por Adriano Teixeira.

"Fui pego de surpresa, sim (com o pedido para retornar à meia). Até porque o campeonato está em reta final. Mas eu também recebi a notícia de forma tranquila porque eu quero ajudar o time", comentou Léo Moura. "Não tem mistério, já atuei algumas vezes nessa posição, fora do país eu já joguei assim. É um pouco mais avançado porque é o Vítor que vai jogar mais retraído. Tenho de ter muita comunicação com ele".

O Santa Cruz está na lanterna da competição com 23 pontos, 14 a menos do que o próprio Internacional, que também briga para escapar da Série B. Uma derrota em Porto Alegre pode rebaixar matematicamente o time pernambucano.