Léo Moura revela ter recebido proposta do Internacional

"O Flamengo vai analisar se deve ou não me liberar", declarou o jogador, em entrevista à TV Globo. De acordo com a emissora, o Inter ofereceu uma lista de atletas para formalizar a negociação com o Flamengo.

A princípio, o clube gaúcho fecharia contrato com Leonardo por três anos. Do time atual, o jogador é o que mais atuou pelo clube - 307 jogos. Na quarta-feira, a diretoria do Flamengo havia divulgado nota em que confirmava a permanência do atleta na Gávea até o final de 2011, data final do atual vínculo do lateral.