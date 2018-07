Léo Moura treina e reforça o Flamengo contra o Coritiba

O Flamengo vai poder contar com o retorno de Léo Moura para enfrentar o Coritiba, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. O lateral-direito, que desfalcou a equipe nas últimas duas partidas, participou normalmente do treino recreativo deste sábado e mostrou estar completamente recuperado das dores na coxa direita.

Vanderlei Luxemburgo, porém, não vai poder contar com o atacante Eduardo da Silva, que sente dores no tornozelo direito e está vetado pelo departamento médico. Elton deve entrar no ataque e atuar ao lado de Gabriel. Cáceres e Léo, suspensos, são desfalques.

"É o último jogo no Maracanã, em 2014, então queremos terminar com uma vitória. Nada melhor do que deixar uma boa impressão e conquistar os três pontos diante da nossa torcida", disse Márcio Araújo, que será titular no meio-campo.

Praticamente sem riscos de ser rebaixado, o Flamengo vendeu os seus dois últimos mandos de campo no Brasileirão. Vai jogar contra o Criciúma no Castelão, em São Luis (Maranhão), e provavelmente vai levar a partida contra o Vitória para Manaus, na última rodada.