Léo Moura vê Grêmio sem precisar poupar: 'Quem tem condições tem de jogar'

Léo Moura, lateral do Grêmio, opinou que não é necessária a escalação de uma equipe reserva no jogo deste sábado, às 17 horas, contra o Vasco, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lateral-direito, quem estiver em boas condições físicas deve ficar à disposição, mesmo com o jogo decisivo válido pela Copa do Brasil, contra o Bahia, na próxima quarta-feira.

"Na minha opinião, quem tem condições tem de jogar. Lógico que temos uma decisão na próxima quarta. Mas aqui são todos jogadores experientes, que já atuaram em partidas desse tipo. Temos de virar a chave, pensar no Brasileirão e pontuar o máximo", afirmou o jogador.

Com 40 anos de idade, perguntado se não teme o risco de lesões devido à forte sequência de jogos que se avizinha, Léo Moura respondeu afirmando que confia no bom senso da comissão técnica na hora de escalar a equipe.

"Risco de lesão todo mundo corre, independentemente de estar jogando ou não. Temos uma sequência forte, mas acho que o (técnico) Renato (Gaúcho) vai fazer a melhor escolha e colocar os jogadores que tiverem boas condições, pois é como ele sempre fala: 'Quem for jogar tem de estar 100%'. E temos de dar esse feedback para que ele possa ter tranquilidade", argumentou.

Léo Moura tem sido reserva do time gaúcho e inclusive esteve como suplente de Léo Gomes no empate diante do Bahia na última quarta-feira, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, e deve ser escalado no compromisso deste sábado contra o Vasco. Há cerca de três anos jogando no Grêmio, o lateral afirma que a equipe não deve abrir mão de continuar a ser respeitada, especialmente quando atua em sua arena.

"Dentro de casa quem tem de mandar é o Grêmio, e as equipes que vêm aqui têm de respeitar muito. Todo mundo que vinha aqui era com os 11 atrás da linha da bola. Até porque sabiam que se fossem se expor muito tomariam muitos gols. O Grêmio tem de voltar a fazer isso, cumprir com o papel de dono da casa", alertou o jogador.