Léo Moura volta a sentir dores e é dúvida no Flamengo para o clássico

RIO - Recuperado de contusão na panturrilha esquerda, o lateral Leonardo Moura participava normalmente do treinamento do Flamengo nesta quarta-feira quando voltou a sentir o problema. Com isso, o jogador precisará ser reavaliado e se tornou dúvida para o clássico diante do Botafogo, neste sábado, no Engenhão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Moura vinha desfalcando a equipe carioca nos últimos confrontos do Brasileirão justamente por conta da lesão, mas a expectativa era de que ele voltasse diante do Botafogo. O goleiro Felipe é outro que se recupera de contusão, não treinou com os companheiros nesta quarta e deve seguir fora.

No treino desta quarta, o técnico Dorival Júnior dividiu o elenco em três times que atuaram em espaço reduzido. Ao longo da atividade, o volante Ibson cobrou o lateral Ramon, que não gostou, e o clima esquentou. Mas logo os outros jogadores amenizaram e a atividade prosseguiu sem maiores problemas.