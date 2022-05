Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, é convocado para amistosos da seleção contra Coreia e Japão

O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado nesta terça-feira para integrar o elenco da seleção brasileira nos amistosos marcados para junho, contra Coreia do Sul e Japão. De acordo com a CBF, o jogador foi chamado porque existe uma preocupação com a condição física dos defensores presentes na lista original, divulgada na última quarta-feira.

“A Data FIFA de junho é sempre muito crítica por coincidir com o final de temporada na Europa. Não é uma exclusividade da Seleção Brasileira, mas de diversas seleções que sofrem com essa incerteza na performance física do atleta associada ao desgaste natural provocado pelo acúmulo de jogos", explicou o fisiologista da seleção, Guilherme Passos.

[Até então, a seleção viajaria com quatro zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal). Nova opção para os amistosos em território asiático, Léo Ortiz celebra a terceira convocação da carreira e alimenta a esperança de estar na Copa do Mundo do Catar.

“É um orgulho imenso poder representar, mais uma vez, o meu país. Preciso enaltecer o trabalho de todos aqui do Red Bull Bragantino, o clube que me dá toda a estrutura e o suporte necessário para continuar evoluindo. Sem eles, não estaria no nível que estou hoje. Sou muito grato também a Deus, a minha família e a todos os outros que me apoiaram em algum momento e seguem me apoiando para realizar esse sonho de vestir a amarelinha”, disse o defensor.

A seleção começa a preparação para os amistosos no dia 27 de maio em Seul, onde será realizado o duelo com a Coreia do Sul, no dia 2 de junho. Na sequência, vai para Tóquio, local da partida contra o Japão, no dia 6. Depois das duas partidas na Ásia, restará apenas uma Data Fifa, em setembro, antes da convocação para a Copa do Mundo.