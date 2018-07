Léo pede a efetivação de Claudinei Oliveira no Santos

SANTOS - O lateral-esquerdo Léo, que nesta quarta-feira disputou o 442.º jogo pelo Santos, ficou impressionado com a mudança de comportamento do time na primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, e sugeriu que a diretoria desista da tentativa de contratação do argentino Marcelo Bielsa, o El Loco, e efetive o interino Claudinei Oliveira.

"Tem que dar tempo para o Claudinei. Ele conhece os meninos, os experientes e a Vila Belmiro", afirmou Léo, destacando que com poucos dias de trabalho, o treinador interino conseguiu mudar a maneira do time jogar. "Além disso, a equipe está variando mais as jogadas".

A campanha de Léo pela manutenção de Claudinei Oliveira no cargo começou no intervalo da partida, quando o Santos já vencia por 1 a 0, dizendo que um dos motivos de o trabalho do novo técnico estar dando certo é que ele não inventa. "Futebol não precisa de nada de outro mundo não. É simples. Claudinei precisa ter respaldo para poder ficar. Ele está trabalhando o time taticamente e dando chance para os meninos", disse.

Após o jogo desta quarta, os jogadores santistas foram dispensados até a terça da próxima semana, quando retornarão ao trabalho, provavelmente já sob a direção de um novo treinador. O Santos voltará a jogar pelo Brasileirão apenas no dia 7 de julho contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, e três dias depois enfrentará o CRAC-GO, na Vila Belmiro, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.