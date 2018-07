Léo pede 'atenção redobrada' e celebra estreia de Thiago Neves no Cruzeiro

Depois do empate por 1 a 1 com a URT, no sábado, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira para encarar o São Francisco-PA no Mineirão, pela Copa do Brasil. Atuando em casa e diante de um adversário de bem menos tradição, o time celeste é amplo favorito para o confronto, e é justamente por isso que o zagueiro Léo quer "atenção redobrada" de seus companheiros.

"Contra o São Francisco, dentro de casa, as atenções têm que ser redobradas. Temos que estar preparados para todas as situações. A equipe está bem postada. Temos que impor o ritmo, aproveitar os espaços dentro de casa para podermos vencer", declarou. "É um jogo bem perigoso, por ser um jogo só. A gente não sabe como será a postura do adversário ainda."

Além do caráter decisivo, a partida terá um atrativo especial para o torcedor que for no Mineirão. Principal reforço do Cruzeiro para a temporada, o meia Thiago Neves teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda e deverá ser titular na equipe de Mano Menezes.

"É um jogador que veio e já se enturmou bem. É tranquilo e técnico, vem trabalhando bem. É um atleta que tem uma qualidade boa. Se estrear, espero que ele possa nos ajudar bastante, para que o grupo cada vez mais cresça, no quesito qualidade e união", elogiou Léo.