Léo pede que Fluminense esqueça derrota no Sul e mire as atenções no Atlético-MG

O lateral-esquerdo Léo, do Fluminense, afirma que o elenco tricolor precisa esquecer a derrota para o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil - 3 a 1, em Porto Alegre, na última quarta-feira - e focar no próximo compromisso do time, o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte.

"Nossa atenção já está voltada para o Atlético. Será mais um jogo difícil. Não tem jogos fáceis no Campeonato Brasileiro. Temos que ter atenção para buscar o resultado positivo no Independência", projetou o lateral-esquerdo nesta quinta-feira, durante o desembarque da delegação no Rio.

Léo reforçou que o elenco e a comissão técnica estão conversando bastante para que a derrota no Rio Grande do Sul não pese na confiança do grupo - formado por muitos atletas da base - e, desta forma, prejudique o rendimento do Fluminense na temporada.

"A gente vem trabalhando bastante. Nosso time conta com muitos jogadores jovens, mas comprometidos com o clube. O Abel (Braga, treinador) vem gostando da nossa postura. Temos que continuar focados e ligados para fazer um bom Brasileiro e ir bem nas outras competições", disse Léo.

O Fluminense só voltará aos treinamentos nesta sexta-feira, quando Abel Braga iniciará, no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a preparação para a partida diante do Atlético Mineiro.