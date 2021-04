Léo Pereira falta em treino do Flamengo; vídeo vazado mostra zagueiro em festa

O zagueiro Léo Pereira passa por uma fase complicada no Flamengo. Pouco utilizado nos jogos por Rogério Ceni, o defensor faltou ao treino da equipe nesta quinta. De noite, viralizaram nas redes sociais vídeos do jogador em meio a uma festa no Rio de Janeiro, realizada na noite da última quarta.

Segundo o site globoesporte.com, a única justificativa do zagueiro para a ausência no treino, que começou às 14h 30, foi que estava "passando mal". Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, teriam sido pegos de surpresa pela situação e reprovado a forma como tudo aconteceu.

Léo Pereira já vinha com poucos minutos em campo. Rogério Ceni tem utilizado Rodrigo Caio e Willian Arão, improvisado, como titulares na zaga, e Gustavo Henrique como primeira opção na ausência de um dos dois. O zagueiro pode sair na próxima janela de transferências - na atual, recebeu proposta do Besiktas, mas a diretoria considerou que os valores eram baixos.

Não é o primeiro caso de jogadores do Flamengo vistos em aglomerações em meio ao altos números da pandemia de covid-19 no Brasil: o atacante Gabigol e o goleiro Hugo Souza também foram visto em situações parecidas - o primeiro em um bingo, o segundo numa roda de pagode. Contudo, a diretoria da equipe rubro-negra considera que os casos são diferentes, já que Gabriel e Hugo estavam em seus períodos de folga e não deixaram de cumprir as obrigações que têm com o clube.