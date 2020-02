Léo Pereira volta a treinar e pode reforçar Flamengo na final da Taça Guanabara

O treino realizado pelo Flamengo na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, teve uma novidade importante: a volta do zagueiro Léo Pereira, que se recuperou de uma lesão muscular. Essa notícia é muito boa para Jorge Jesus, uma vez que o treinador não poderá contar com Rodrigo Caio na final da Taça Guanabara, neste sábado, no Maracanã, contra o Boavista.

Léo sofreu a lesão na semana passada, durante o clássico contra o Fluminense, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca. Desde então, ele vinha fazendo um trabalho de recuperação e nesta sexta foi ao gramado para treinar com seus companheiros pela primeira vez.

Isso não significa, porém, que o ex-jogador do Athletico-PR está confirmado na partida deste sábado. No período da manhã, horas antes do jogo contra o Boavista, a equipe fará uma atividade leve, que servirá como teste final para Léo Pereira. Se ele não puder jogar, Thuler será o companheiro de Gustavo Henrique, já que Rodrigo Caio sofreu uma lesão na coxa esquerda no empate por 2 a 2 com o Independiente del Valle, na quarta-feira, no Equador, pela Recopa Sul-Americana.

Outro desfalque certo do Flamengo na final da Taça Guanabara é Bruno Henrique. O atacante sofreu uma leve lesão de ligamento do joelho direito ao marcar o primeiro gol da equipe em Quito. O departamento médico do clube tentará colocá-lo em condições de disputar o jogo de volta contra o Independiente del Valle, na próxima quarta-feira, mas isso é quase impossível.

Para a partida contra o Boavista, a vaga de Bruno Henrique será disputada entre Vitinho, Pedro e Pedro Rocha. Existe a possibilidade de Jorge Jesus colocar em campo neste sábado uma equipe reserva ou mista, mas o mais provável é que ele escale seus titulares, com exceção dos dois jogadores machucados.