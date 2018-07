Léo prevê briga forte por vaga na zaga do Cruzeiro na temporada

A temporada 2015 do futebol ainda não começou, mas no atual bicampeão nacional, o Cruzeiro, a expectativa é de muita disputa por um lugar entre os 11 titulares. O zagueiro Léo, por exemplo, sabe que precisará trabalhar muito para se garantir na equipe e já previu a intensa briga por uma vaga no sistema defensivo.

"Minha intenção é trabalhar forte para conseguir demonstrar o melhor do meu futebol. Haverá uma competitividade, mas vamos procurando espaço para conseguir uma regularidade. A opção sempre será do Marcelo (Oliveira) e isso faz com que todos trabalhem em busca de um mesmo objetivo, buscando evoluir e querendo algo a mais. Temos o intuito de ajudar o grupo a sair vencedor, de conquistar mais títulos nos próximos campeonatos. Espero que a gente possa fazer um excelente ano", declarou.

Além dele, Marcelo Oliveira conta com Bruno Rodrigo, Dedé, Manoel e Alex para a zaga. Em meio aos problemas físicos de Dedé e Bruno Rodrigo, Léo terminou 2014 em alta, como titular, e sabe que suas boas atuações foram importantes para que o Cruzeiro tivesse mais uma temporada vencedora no ano passado.

"Tenho em mente a importância do nosso trabalho, daquilo que a gente representa dentro do clube, de ser uma peça que também vai ajudar o cruzeiro nos seus objetivos. Temos que nos dedicar, saber o que cada jogador representa no plantel, todo mundo tem um papel importante no grupo", comentou.