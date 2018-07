Léo projeta dificuldade, mas vê Fluminense capaz de estragar festa do Corinthians

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira preparado para festejar no Itaquerão. Afinal, depende apenas de um triunfo simples em casa para garantir o título do Campeonato Brasileiro com antecipação. Do outro lado, porém, o time carioca também tem objetivos importantes em jogo e tentará estragar a comemoração do adversário.

+ 'Del Nero tomava as decisões', diz defesa de Marin em julgamento nos EUA

+ Após pedido da torcida, Felipe Melo recupera espaço no Palmeiras

+ Palmeirense Borja faz dois e Colômbia goleia China em amistoso

"A torcida vai lotar o estádio e estamos preparado para isso. Será um jogo muito difícil. Cada time com seus objetivos: um querendo ser campeão e outro se livrar totalmente do risco de rebaixamento. É cada um defendendo o seu, né? Se fossem eles na nossa posição e nós em primeiro, eles não nos deixariam ganhar", declarou o lateral Léo nesta terça.

Com 43 pontos, na 14.ª colocação, o Fluminense ainda corre algum risco de rebaixamento e, por isso, promete sair para o jogo no Itaquerão. "Cada um fazendo o seu papel. Vamos pensar apenas no que é melhor para o Fluminense: entrar em campo com vontade de vencer para resolver nossa situação."

Depois de perder a titularidade, Léo voltará à equipe graças à suspensão de Marlon e completará seu 50.º jogo com a camisa do Fluminense nesta temporada. "Só tenho a agradecer pela oportunidade de voltar em uma partida importante. Não tenho motivo para resmungar nessa temporada, vou completar minha meta pessoal. De 70, 75 partidas, eu queria jogar 50 e vou atingir essa marca. Considero uma média muito boa. Sou muito feliz por fazer parte desse grupo maravilhoso", celebrou.

Além de Léo, o Fluminense deve ter Reginaldo, Sornoza e Henrique Dourado como novidades na quarta. Assim, a equipe será escalada com: Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Wendel (Marlon Freitas), Douglas, Gustavo Scarpa e Sornoza; Marcos Júnior e Henrique Dourado.