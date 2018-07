Léo promete aproveitar chance como titular do Cruzeiro

"Mais uma vez fico feliz, venho trabalhando e me esforçando para ficar disponível para o professor Cuca, quero poder fazer minha parte, dar o meu melhor para ajudar os companheiros a sair com a vitória", disse Léo, que formará dupla de zaga com Cláudio Caçapa neste sábado.

Vindo do Palmeiras, Léo chegou ao Cruzeiro em agosto deste ano. Desde então, disputou nove partidas no Brasileirão, com sete vitórias, um empate e uma derrota. Agora, ele espera se firmar no time titular. E, para isso, conta com o resultado positivo em Presidente Prudente.

"Sabemos do poder que tem o Grêmio Prudente. Eles ganharam do Santos dentro da Vila Belmiro. Mas nós vamos com toda a precaução possível. Tomara que consigamos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", afirmou o zagueiro de 22 anos.