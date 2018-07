Léo reclama da arbitragem após tropeço do Santos O Santos tem dois motivos para esquecer o dia de ontem. À tarde, o clube desistiu da contratação de Robinho. E à noite, o time decepcionou ao empatar por 1 a 1 com o Crac, lanterna do Grupo B da Série C do Brasileiro, em plena Vila Belmiro. Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, vai precisar agora derrotar o rival goiano, no dia 24 de julho, em Catalão (GO).