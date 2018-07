Léo renova com o Santos e jogará o Paulistão de 2014

SANTOS - O veterano Léo, de 38 anos, renovou nesta segunda-feira o contrato com o Santos até maio do ano que vem. O jogador, lateral-esquerdo de origem, passou a atuar como meia na última temporada e garantiu estar recuperado da lesão no joelho direito que o tirou do time na reta final do Brasileirão.

"Não sou mais aquele garoto, mas ainda tenho lenha para queimar, principalmente nessa nova função. Com certeza, iniciarei a pré-temporada no mês de janeiro em plenas condições de fazer uma boa preparação", disse o jogador, que está em sua segunda passagem pelo clube. Com 454 jogos disputados, Léo está a três partidas de igualar Coutinho como o nono atleta que mais vezes vestiu a camisa do Santos.

Segundo o jogador, o presidente do Santos, Odílio Rodrigues, insistiu para que continuasse no clube pelo menos para o primeiro semestre. Léo garantiu estar motivado para a próxima temporada e mira a conquista do nono título pelo clube. O lateral cehgou ao Santos em 2000, vindo do União sâo João de Araras. Até 2005, ano em que se transferiu para o Benfica, Léo sagrou-se bicampeão brasileiro (2002 e 2004). Após o seu retorno, em 2009, o jogador conquistou o tricampeonato paulista (2011, 2012 e 2013), a Copa do Brasil 2010, a Libertadores 2011 e a Recopa 2012.