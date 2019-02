Léo Santos admite que falta de chances no Corinthians influenciou em ida ao Flu

O zagueiro Léo Santos foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Fluminense. O jogador de 20 anos foi contratado por empréstimo até o fim do ano junto ao Corinthians, onde vinha sendo pouco aproveitado em 2019 sob o comando de Fábio Carille.

"Quando surgiu o interesse do clube, fiquei muito animado, até pelo desempenho que o Fluminense está tendo com a comissão técnica, com o Fernando Diniz. Não estava sendo muito aproveitado no Corinthians, então fiquei interessado, vi uma oportunidade de poder ajudar, de mostrar meu potencial aqui. Vim com muita vontade de mostrar isso e ajudar todo o grupo", declarou.

Léo Santos chegou a ser titular em boa parte do segundo semestre do ano passado no Corinthians, mas perdeu espaço com o retorno de Carille e a chegada de Manoel. No Fluminense, ele confia que pode ser mais aproveitado e ajudar na busca por títulos nesta temporada.

"Estou bem animado, o Fluminense também é um clube muito grande. Espero poder ajudar o grupo, pois temos quatro competições. E se eu tiver oportunidade de jogar, espero ajudar a conquistar grandes coisas, chegar em finais de campeonato, conquistar títulos, esse é o objetivo", comentou.

Antes de aceitar a proposta do Fluminense, Léo Santos conversou com o ex-tricolor Sornoza para saber mais sobre o clube. "Conversei mais com o Sornoza. Ele falou que o clube é muito bom, que o pessoal no dia a dia tem uma excelente recepção, trata todo mundo muito bem. Comigo não foi diferente, me receberam muito bem. Alguns atletas eu já conhecia das seleções de base, do sub-20, o Luciano jogou comigo lá em 2016, joguei com o Caio Henrique, com o Allan", lembrou.

Mal chegou ao clube, Léo Santos pode estrear já nesta sexta-feira diante do Resende, em Moça Bonita, pela Taça Rio. A partida marcará também a volta de Paulo Henrique Ganso, desfalque diante do Antofagasta, na terça, por não estar inscrito na Sul-Americana.