Léo Santos aguarda exames de Pablo para saber se será titular no Corinthians

Com dores na coxa direita, Pablo será reavaliado pelo departamento médico do Corinthians na manhã deste sábado para saber se viaja com o elenco para Goiânia para a partida contra o Atlético-GO, no domingo, às 16 horas, pela terceira rodada do Campeoanto Brasileiro. Quem vive grande expectativa é Léo Santos, que ganhará oportunidade entre os titulares caso o zagueiro seja poupado.

O único confirmado na defesa é Pedro Henrique, como substituto de Balbuena. O paraguaio se machucou diante do Vitória, no último domingo, e teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. Se Léo Santos for a campo, o Corinthians terá em campo pela segunda vez a zaga formada nas categorias de base.

A primeira vez que Léo Santos e Pedro Henrique atuaram juntos foi em novembro do ano passado, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. Na ocasião, o Corinthians levou um gol aos 47 minutos e deixou o Orlando Scarpelli com o empate com o Figueirense por 1 a 1 e um sabor de derrota.

Aos 18 anos, Léo Santos soma apenas três jogos com a camisa alvinegra e tem um gol marcado - no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, na primeira fase do Campeonato Paulista. O jogador foi promovido ao time profissional em 2016 e vive uma fase de transição, buscando seu espaço no Corinthians. Pode ser uma boa oportunidade de mostrar serviço para o técnico Fábio Carille, que disse ter confiança nos garotos.