Léo Santos comemora sequência no Corinthians e vê Marquinhos como ídolo

O zagueiro Léo Santos, de 19 anos, se tornou titular absoluto do Corinthians com a chegada de Jair Ventura. Nos cinco jogos sob o comando do novo treinador a jovem revelação da base esteve os 90 minutos em campo sem ser substituído.

Nesta sexta-feira, ele concedeu entrevista coletiva antes do treino e falou sobre o grande momento que vive na carreira, prestes a entrar em campo em sua primeira decisão no profissional - nos dias 10 e 17 de outubro, o Corinthians fará a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O segundo jogo será em São Paulo.

"Estou feliz, é o sonho de todo garoto. Eu, jovem, com chance de jogar a final da Copa do Brasil. Tive uma sequência, ganhei oportunidade e vai ser muito bom para crescer como atleta. E adquirir experiência, sou jovem, isso se adquiri jogando."

A sequência na equipe de maior torcida do Estado trouxe também a fama que ele ainda está encontrando a melhor maneira de lidar. "Graças a Deus tive uma sequência, aproveitei bem. É normal, a gente começa a aparecer mais, todo jogo está jogando, aparece alguém reconhecendo, mas é tranquilo, consigo andar na rua", comentou.

O principal exemplo para a carreira no profissional é o zagueiro Marquinhos, que também foi revelado pelo Corinthians e hoje atua no Paris Saint-Germain, além de ser nome constante na lista de Tite da seleção brasileira.

"Desde que entrei no Corinthians, fui jogando na base. Aos 15 anos tinha como referência o Marquinhos, gosto da maneira como joga, tenho ele como ídolo, assisto vídeos deles, tenho o Marquinhos como meu ídolo", revelou.

Léo Santos só ainda não sabe se fará o sexto jogo seguido na equipe neste sábado, às 19h, contra o América-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jair Ventura ainda não deu pistas sobre a escalação e pode ser que ele poupe os titulares devido ao desgaste pela semifinal da Copa do Brasil - na quarta-feira, o time alvinegro eliminou o Flamengo com uma vitória por 2 a 1.

"Não conversei com o professor, não sei se ele vai poupar. Mas na questão física o grupo está preparado. Se ele achar que é melhor poupar, vamos abraçar a ideia dele. Essa final de Copa do Brasil nos dá confiança para melhorar a situação no Brasileiro. Vamos para cima."

Para o duelo deste sábado, certo apenas é a ausência do lateral-direito Fagner, que teve diagnosticado uma fibrose na coxa esquerda. O tempo de recuperação ainda não foi informado, mas o departamento médico acredita que ele irá se recuperar até o primeiro jogo da decisão contra o Cruzeiro.

Léo Santos disse que os jogadores já voltaram as atenções para o Brasileirão e estão prontos para ir a campo. Depende apenas de Jair. No entanto, admitiu que é impossível não pensar no duelo com o Cruzeiro. "Hoje temos que pensar no Brasileirão, falar do América-MG, mas não tem como não falar da final da Copa do Brasil, vai ser um jogo muito bom", finalizou.