Léo Santos é relacionado no Corinthians para a final, mas segue como dúvida

Sem vencer e sem marcar há quatro jogos, o Corinthians optou por se fechar às vésperas da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Assim como no domingo, o técnico Jair Ventura fechou o treino desta segunda-feira. Também não houve entrevista coletiva.

O primeiro e último trabalho aberto para a imprensa antes da final será nesta terça-feira, às 15h30, na atividade que acontecerá em Itaquera e também terá a presença dos torcedores. Para a partida de quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, a principal dúvida é a presença do zagueiro Léo Santos.

O jogador de 19 anos foi relacionado para a decisão, mas sua presença em campo ainda não é certa porque ele deixou a partida contra o Santos, no sábado, no segundo tempo, com dores na coxa esquerda. A tendência é que a comissão técnica mantenha essa dúvida até momentos antes da partida.

Se ele não tiver condições, Pedro Henrique, Marllon e Vilson são as opções que Jair Ventura tem para formar dupla com Henrique. Léo Santos vem de uma sequência de 11 jogos como titular e no clássico de sábado atuou improvisado na lateral direita.

O treinador também estuda mexer no setor ofensivo, que não marca há quatro partidas. Pedrinho pode ganhar uma chance entre os titulares. Jonathas, que recentemente se recuperou de lesão e começou o jogo contra o Santos, pode também aparecer na equipe. Clayson e Matheus Vital, com atuações discretas no jogo de ida contra o Cruzeiro seriam os mais cotados a ir para o banco de reservas.

Outra novidade em relação ao jogo de ida será o retorno do volante Douglas, que estava suspenso. Ele deve entrar no lugar de Gabriel e formar dupla com Ralf para atuar na frente da zaga.

No treino fechado desta terça, Jair voltou a comandar uma atividade tática e priorizou movimentações ofensivas e defensivas, além de jogadas de bola parada. Os relacionados para a partida ficam concentrados no Hotel Gildásio Matos Miranda desde a tarde desta segunda-feira.

Após o placar de 1 a 0 para o Cruzeiro na primeira partida, o Corinthians precisa repetir o placar na Arena para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois gols de diferença.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Walter e Caíque.

Laterais - Fagner, Danilo Avelar, Carlos Augusto e Mantuan.

Zagueiros - Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique, Marllon e Vilson.

Volantes - Douglas, Gabriel, Ralf, Paulo Roberto e Thiaguinho.

Meias: Danilo, Jadson, Pedrinho e Mateus Vital.

Atacantes: Clayson, Emerson, Jonathas, Romero e Sergio Díaz.