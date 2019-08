Léo Santos rescinde com o Fluminense e será reintegrado pelo Corinthians

O Corinthians reintegrará no elenco o zagueiro Léo Santos. O jogador rescindiu nesta quinta-feira o contrato de empréstimo com o Fluminense. O vínculo tinha validade até o final do ano, mas o clube carioca optou pela interrupção após Léo Santos lesionar o joelho em abril.

O zagueiro voltou a São Paulo para realizar cirurgia e depois seguiu tratamento no Corinthians. Nesse período o clube paulista emprestou Pedro Henrique para o Athletico-PR e Marllon para o Bahia. Com isso, ficou com os titulares Gil e Manoel, além de Henrique e Bruno Méndez como opções para o setor.

A informação sobre a rescisão foi revelada por Léo Santos no Instagram. "Hoje, assinei minha rescisão amigável com o Fluminense. Gostaria de agradecer a oportunidade de defender esse clube tão tradicional do futebol brasileiro. Infelizmente, a lesão não deixou que a passagem fosse da forma como imaginava. Mas fica o agradecimento e a honra por ter vestido a camisa tricolor", escreveu.

O Fluminense desistiu de contar com o atleta depois que o prazo inicial de recuperação foi alterado por causa de inchaços no joelho. Já são quase quatro meses de recuperação. Léo Santos segue sem data para voltar aos gramados, mas poderá ser inscrito no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians.

O time alvinegro entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Montevideo Wanderers, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida apenas pelo site DAZN. O Estado fará o lance a lance. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Corinthians pode perder por um gol de diferença que avança no torneio. Se passar, enfrentará justamente o ex-clube de Léo Santos. O Fluminense eliminou o Peñarol nas oitavas.