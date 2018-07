Léo se recupera bem e deve voltar ao Santos no domingo

A expectativa de Marcelo Martelotte é poder contar com a volta do lateral-esquerdo Léo, que desfalcou o time no clássico de domingo com o São Paulo por ter sofrido um trauma no pescoço no jogo anterior, na última quarta-feira, diante do Internacional.

"As dores diminuíram e espero ser liberado para treinar em campo na reapresentação do grupo (nesta quarta-feira)", disse Léo. Mas, caso ele seja vetado pelos médicos, Alex Sandro será mantido como titular da lateral-esquerda do Santos.

Em compensação, o Santos já tem um desfalque certo para domingo: o lateral-direito Pará, que irá cumprir suspensão. Como não gosta de improvisar e Danilo é titular no meio-de-campo, Marcelo Martelotte vai escalar Maranhão na posição.