Léo sofre contusão e desfalca Santos no Paraguai

Titular do time santista, Léo levou uma pancada no tornozelo direito durante o primeiro jogo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, no Pacaembu, quando o Santos venceu por 1 a 0. Na sexta, dia em que voltou aos treinos, ele reclamou novamente das dores no local. E, como o quadro não melhorou, os médicos fizeram o exame nesta segunda, que acabou comprovando a contusão.

Léo já começou a fazer o tratamento no local da lesão e, como o prazo de recuperação é de 10 a 15 dias, teria condições de disputar a final da Libertadores caso o Santo consiga a classificação - os jogos estão marcados para 15 e 22 de junho. Para avançar na competição continental, o time santista depende apenas de um empate com o Cerro Porteño, quarta-feira, no Paraguai.