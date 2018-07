Léo tentará recuperar seu espaço no Cruzeiro em jogo com o Coritiba Sem entrar em campo pelo Cruzeiro desde o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, há pouco mais de um mês, o zagueiro Léo pode receber uma chance de recuperar seu espaço no time no próximo fim de semana. Afinal, Bruno Rodrigo está suspenso e Léo é o favorito para entrar no time e formar a dupla de zaga com Manoel diante do Coritiba, no próximo domingo, no Couto Pereira - as outras opções são Paulo André e Douglas Grolli. E o jogador vive a expectativa de ser aproveitado por Vanderlei Luxemburgo.