Léo trabalha durante carnaval e deve estar pronto para estrear no domingo

SANTOS - Léo intensificou o trabalho de fortalecimento muscular da perna direita com treinamentos específicos domingo e nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e deve estrear na temporada domingo à noite, contra a Ponte Preta, em

Campinas. O lateral-esquerdo foi submetido a uma artroscopia no joelho direito em novembro do ano passado para eliminar as dores que o impediram de atuar em dois terços dos jogos do time em 2012. A sua volta seria no domingo passado, mas ele alegou falta de confiança e pediu mais um tempo para se preparar melhor.

"Estou me sentindo cada vez mais bem condicionado na parte física e, seguindo nesse ritmo, vou estar à disposição de Muricy Ramalho para jogar na próxima rodada contra a Ponte", disse Léo, ontem.

Depois de trocar uma parte das férias por tratamento de fisioterapia no clube, ontem ele foi o único jogador a comparecer ao CT Rei Pelé para ter condições de retornar ao time no fim de semana.

Caso se confirme a volta de Léo, quem deixará o time será Guilherme Santos, que cometeu o pênalti convertido no primeiro gol do Paulista na vitória por

3 a 1 sobre o Santos, domingo, no Pacaembu, e que tem falhado na marcação.

Mesmo sem jogo no meio da semana, Muricy deu folga de apenas um dia para os jogadores no carnaval. Na volta aos treinos nesta terça à tarde, no CT Rei Pelé, o treinador deve dar um treinamento coletivo para começar a

definir o time visando ao jogo contra a Ponte Preta.

Como o jogo será fora de casa, Muricy deve optar pela volta de Renê Júnior, que protege melhor a entrada da área, deixando Marcos Assunção

como opção no banco. Ou então abrir mão de Miralles e avançar Montillo para atuar mais avançado, fazendo dupla com Neymar, e para armar o meio de campo com três volante, dando mais liberdade para Arouca e Cícero trabalharem na armação das jogadas.