Léo treina na folga e deve voltar ao Santos no domingo

O lateral de 37 anos fez uma artroscopia no joelho direito em novembro do ano passado, para eliminar as dores que o impediram de atuar em dois terços dos jogos do Santos em 2012. A sua volta ao time seria no último domingo, diante do Paulista, no Pacaembu, mas ele alegou falta de confiança e pediu mais um tempo para se preparar melhor. Assim, não participou da derrota por 3 a 1, que custou a liderança do campeonato - como empatou com o Ituano, a Ponte Preta ficou sozinha na ponta.

"Estou me sentindo cada vez melhor condicionado na parte física e, seguindo nesse ritmo, vou estar à disposição de Muricy Ramalho para jogar na próxima rodada contra a Ponte", disse Léo. Depois de já ter trocado uma parte das férias por tratamento de fisioterapia no clube, ele foi o único jogador a comparecer nesta segunda-feira ao CT Rei Pelé, em plena folga de carnaval, para ter condições de retornar ao time no fim de semana.

Caso realmente se confirme a volta de Léo, quem deixará o time será Guilherme Santos, lateral de 25 anos que cometeu o pênalti convertido no primeiro gol da vitória do Paulista no último domingo - recém-contratado pelo clube, ele também tem sido criticado por falhas na marcação neste começo de temporada.

Mesmo sem jogo no meio da semana, Muricy deu folga de apenas um dia para os jogadores no carnaval. Na volta aos treinos, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o treinador deve começar a definir o time que enfrentará a Ponte Preta.