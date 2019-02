Leo Valencia celebra volta ao Botafogo e espera sequência após lesão

Recuperado de lesão muscular na panturrilha que o tirou das primeiras partidas da temporada, Leo Valencia está de volta ao Botafogo. Depois de entrar durante a vitória por 3 a 0 sobre o Defensa y Justicia, na semana passada, o chileno foi titular no empate por 1 a 1 no clássico com o Vasco, no sábado. Nesta segunda, ele não escondeu a felicidade por retornar ao futebol.

"Hoje, estou feliz por poder estar de volta. Estou me sentindo muito bem, trabalhando e agora já posso ajudar o Botafogo a conseguir uma sequência para poder fazer um bom trabalho. Fisicamente, estou me sentindo muito bem, mas com uma sequência sempre procuramos melhorar. Vou trabalhar dia a dia para seguir ajudando", declarou.

Um dos destaques do Botafogo no ano passado, Leo Valencia agora espera que o técnico Zé Ricardo lhe dê uma sequência como titular para se firmar novamente na equipe. "Acho que ainda tenho que evoluir mais e preciso de sequência para seguir crescendo fisicamente. Graças a Deus, pude voltar e ajudar o Botafogo."

Depois de um início de temporada muito ruim, o Botafogo se recuperou, passou pela primeira fase da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Mesmo assim, a diretoria segue no mercado em busca de novos nomes para o elenco, e manifestou o interesse na contratação de Diego Souza, do São Paulo.

"É um bom jogador, mas não sei se sua chegada está certa. Se chegar, será bem-vindo e poderá nos ajudar. Podemos melhorar muito com ele. É um jogador experiente e sempre tentamos evoluir para que possamos ajudar o Botafogo", exaltou Leo Valencia.

O Botafogo agora se prepara para o confronto diante o Cuiabá, nesta quarta, no Engenhão, pela segunda fase da Copa do Brasil. "Hoje já começamos a ver os vídeos (do Cuiabá) para sabermos mais e agora é foco total para ganhar. Estamos em casa, precisamos da nossa torcida e esperamos fazer um bom jogo", apontou o chileno.