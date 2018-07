Leo volta a sentir dores e Luxemburgo tem problemas na lateral

Contratado às pressas e praticamente às vésperas do clássico com o Botafogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou uma semana cheia de treinos para preparar o Flamengo para o jogo do próximo domingo, contra a Chapecoense. Mas logo na segunda atividade desta terça-feira o treinador se deparou com problemas para escalar a equipe.

Na partida de domingo passado, o lateral-direito Leo Moura recebeu o terceiro cartão amarelo, ficando suspenso para o próximo jogo. Luxemburgo pretendia escalar o reserva imediato, Leo, mas no treino desta tarde o jogador sentiu dores na coxa direita e foi direto para a sala de fisioterapia do Ninho do Urubu, o CT do clube.

Leo tem histórico de lesões na coxa, e ainda não atuou pelo Flamengo no Brasileirão em função de sucessivos problemas musculares. A última vez que jogou pelo time foi em abril, ainda pelo Campeonato Carioca.