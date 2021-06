Leonardo acaba com especulações e confirma manutenção de Pochettino no PSG

Nem Real Madrid, tampouco Tottenham. Maurício Pochettino seguirá treinando o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Ao menos é o que garante o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube francês. Resta saber se por imposição do contrato ou vontade do treinador, pois na Europa garantiam que o argentino havia pedido demissão.

Pochettino teve seu nome envolvido entre possíveis transferências ao fim da temporada europeia. Estaria numa lista do Real Madrid, que fechou com Carlo Ancelotti, e entre os favoritos para voltar ao Tottenham. Leonardo garantiu, porém, que sua saída da França não passou de boatos.

"Os rumores sobre o Pochettino são exaustivos", afirmou o brasileiro, em entrevista à France Football. "Falo com ele todos os dias para nos prepararmos juntos para a próxima temporada. Ele tem um contrato de dois anos e estamos felizes com o seu trabalho", enfatizou Leonardo, fazendo questão de frisar o tempo de acordo assinado.

O PSG de Pochettino foi muito aquém do esperado na temporada passada. Caiu nas semifinais da Liga dos Campeões e ficou com o vice-campeonato Francês. Ganhou a Copa da França, superando o Mônaco na decisão. Pouco para quem investe tanto.

Mas a promessa é que o PSG seja ainda mais forte em 2021/22 para desencantar, finalmente, na busca pelo título da Liga dos Campeões. Mbappé desabafou após os tropeços ameaçando sair por querer "jogar em time competitivo". A ameaça parece ter dado certo.

Além da manutenção de Neymar e de Pochettino, o PSG busca um nome de peso para formar a trinca com o brasileiro e o jovem francês. E estaria tentando a contratação do português Cristiano Ronaldo, insatisfeito na Juventus.