Leonardo afirma que renovações de Neymar e Mbappé com o PSG estão perto de ocorrer

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo comentou sobre as renovações de contrato de Neymar e Mbappé com o clube, negociações que já se arrastam há bastante tempo. De acordo com o dirigente, as situações estão encaminhadas e em breve devem ser divulgadas informações concretas.

"Em breve falaremos de coisas concretas. Também estamos felizes em falar de contratos. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo", afirmou Leonardo em entrevista ao canal de TV 'Sky Sports Itália'. Os contratos dos dois jogadores vão até junho de 2022.

A renovação de Neymar parece mais simples: o atacante já disse em mais de uma ocasião na última temporada que está feliz no PSG e deseja continuar. Já a de Mbappé é mais difícil pelo forte interesse de outros grandes clubes europeus em contratar o atacante, que é mais jovem e mais valorizado no mercado.

Na entrevista, Leonardo também elogiou a equipe pela boa atuação no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. "Foi uma grande atuação da equipe em condições muito difíceis, trocamos metade da equipe que havia jogado contra o Barcelona. Chegamos na Alemanha e jogamos com neve, em primeiro lugar um Bayern de Munique que não perde em casa há dois anos. Estamos muito felizes com o desempenho", disse.

No jogo, em Munique, o PSG abriu 2 a 0, sofreu o empate, mas conseguiu marcar o terceiro e levar a vantagem para casa. Neymar deu assistências para dois gols e Mbappé marcou o primeiro e o terceiro tentos da equipe francesa.