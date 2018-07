Leonardo deixa Milan no passado ao assumir a Internazionale

MILÃO - Depois de passar os últimos 13 anos no Milan, como jogador, dirigente e técnico, o brasileiro Leonardo assumiu nesta quarta-feira o cargo de treinador da rival Internazionale. Contratado para o lugar do espanhol Rafa Benitez, ele explicou logo na primeira entrevista coletiva que seu antigo clube ficou no passado e que agora está concentrado nesse "novo e grande desafio".

Leonardo durou apenas uma temporada como técnico do Milan, de onde saiu em maio deste ano, apesar da longa trajetória no clube. Desde então, estava desempregado. Mas aceitou o convite da Inter de Milão, que, mesmo tendo sido campeã mundial, resolveu demitir Rafa Benitez - contratado para o lugar do português José Mourinho, o espanhol ficou apenas um semestre no cargo.

"Agradeço ao Milan pelos 13 anos que passamos juntos e nunca vou esquecê-los, mas agora começo uma nova aventura. Sou um homem livre, com minha identidade", avisou Leonardo, durante a sua primeira entrevista coletiva no novo clube, nesta quarta-feira, quando foi recepcionado pelo presidente da Inter, Massimo Moratti, com calorosos elogios e desejos de sucesso.

Para justificar a decisão de aceitar o convite da Inter, Leonardo disse ser um "romântico". "Não estava procurando emprego, estava procurando um sonho, algo que me estimulasse, um desafio. E esse é o maior desafio que existe", afirmou o brasileiro, reconhecendo a responsabilidade que terá no clube italiano, que conquistou todos os títulos que disputou ao longo de 2010.

Apesar do currículo vencedor, Rafa Benitez não suportou a sombra de Mourinho na Inter - o técnico português levou o time aos títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões da Europa, mas foi para o Real Madrid. Assim, o espanhol acabou sendo demitido logo depois de ganhar o Mundial de Clubes. Agora, o desafio está nas mãos de Leonardo.

E o brasileiro mostra confiança até mesmo na conquista do título italiano - a Inter está em sétimo lugar, 13 pontos atrás do líder Milan. "Eu acredito no scudetto. Sei que 13 pontos é muito, mas o campeonato é longo", avisou Leonardo, cuja estreia acontecerá no dia 6 de janeiro, contra o Napoli, quando o Campeonato Italiano recomeça após a paralisação de fim de ano.