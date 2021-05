Leonardo desconversa sobre renovações de Neymar e Mbappé: 'temos que ter calma'

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, voltou a falar sobre as renovações de contrato de Neymar e Mbappé com o clube francês. Contudo, usou um tom menos otimista do que em outras ocasiões, e disse apenas que os torcedores precisarão de tranquilidade enquanto o clube negocia com suas duas principais estrelas.

"Você tem que ver tudo com calma", disse Leonardo para o programa de televisão espanhol 'El Chiringuito'. No programa, o dirigente também aproveitou para elogiar a participação do time feminino do PSG na Liga dos Campeões feminina, apesar da eliminação para o Barcelona. "Hoje vim aqui para ver o time feminino e infelizmente perdemos. Infelizmente perdemos", comentou.

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2022. A intenção seria renovar com o clube francês por mais quatro anos, até 2026. O brasileiro já deu mostras de que deseja continuar no clube francês, e seu staff trata a extensão do vínculo como 'bem-encaminhada'.

Já a situação de Mbappé é um pouco diferente: o jovem atacante tem contrato até 2023, mas há um interesse mais forte por parte de outros grandes clubes da Europa em contratá-lo, principalmente do Real Madrid. Mbappé já evitou dar declarações públicas sobre o futuro.

O PSG está na semifinal da Liga dos Campeões. No jogo de ida, foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Manchester City; a volta será na próxima terça, às 16h. No Campeonato Francês, o PSG está no segundo lugar, um ponto atrás do Lille, com quatro rodadas ainda a serem realizadas.