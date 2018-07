Leonardo destaca motivação da Inter contra o Bayern

"Este time tem basicamente a mesma estrutura (do que venceu o título no ano passado), mas cada jogo oferece um desafio diferente. Vamos para a partida da Liga dos Campeões com enorme motivação. Quais os pontos positivos e negativos do Bayern? Cada time tem o seu", declarou o treinador.

As duas equipes se enfrentam nesta quarta em Milão. A Inter vem de uma grande recuperação no Campeonato Italiano, vencendo nove dos últimos 11 jogos. Para o técnico brasileiro, este retrospecto e os últimos títulos tornam seu time ainda mais forte.

"Esta equipe é a atual campeã e pode vencer qualquer um. Lutaremos com todas as forças. A equipe é capaz de superar qualquer dificuldade e eu vejo força nisso. Chegaremos para a partida como campeões", afirmou Leonardo.