Leonardo diz crer em classificação da Inter de Milão

"Não acredito em milagres, mas nos resultados, porque na partida de ida algo estranho aconteceu e agora temos que fazer algo espetacular. Acreditamos não só na passagem para a próxima fase, mas em jogar uma boa partida. A coisa mais importante é o equilíbrio e conseguir um grande resultado. É importante ter todos a equipe disponível: volta Lúcio não teremos Chivu por suspensão, mas estamos quase completos", disse.

Leonardo garantiu que a equipe se recuperou bem psicologicamente da derrota por 5 a 2, em casa para o Schalke. "Eu acho que estão bem, todo mundo já viveu suas reviravoltas no futebol e na vida. Eles querem provar que o que aconteceu em San Siro foi um incidente isolado. O que eu direi para os garotos? Eu não posso antecipar nada, as coisas não estão preparadas, acontecem. Faremos uma preparação técnica importante, e a partir disso, tudo pode acontecer. Vai ser um duelo fascinante", afirmou.

O treinador brasileiro elogiou o trabalho de Ralf Rangnick, que assumiu o comando do Schalke em março. "Conheço Ralf Rangnick, técnico do Schalke 04, desde antes da partida de ida. Ele voltou à equipe depois de um tempo, não é fácil, mas ele encontrou a motivação certa e está se saindo muito bem tanto na Liga dos Campeões como no campeonato. Se está inspirado por Arrigo Sacchi encontrou um exemplo importante para a história do futebol", comentou.