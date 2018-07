Leonardo diz que PSG desistiu de contratar Tevez

O Paris Saint-Germain fracassou em mais uma tentativa de contratar um astro internacional na janela de transferências de janeiro. Nesta terça-feira, o diretor executivo Leonardo confirmou que o clube francês desistiu de se reforçar com o atacante argentino Carlitos Tevez após fracassar nas negociações.

Antes de Tevez, o Paris Saint-Germain havia tentado, sem sucesso, contratar o meia inglês David Beckham e o atacante brasileiro Alexandre Pato neste mês. O clube francês passou a investir alto na contratação de jogadores desde que foi comprado por um fundo de investimento do Catar no ano passado, mas está com dificuldades para contratar estrelas internacionais.

"Nós encerramos as negociações", anunciou Leonardo, em entrevista ao site do jornal esportivo francês L''Equipe. "Hoje o mercado está calmo. Houve uma oportunidade, estudamos, fizemos uma boa oferta, mas não chegamos a um acordo. Nós não vamos exagerar nas nossas propostas. Então paramos. Acabou", explicou o dirigente brasileiro.

Tevez se tornou uma prioridade para o Paris Saint-Germain após a equipe dirigida por Carlo Ancelotti não conseguir contratar Alexandre Pato. Leonardo se encontrou com o empresário Kia Joorabichian na semana passada, mas não conseguiu chegar a um acordo para reforçar o líder do Campeonato Francês.

O argentino não atua pelo Manchester City desde setembro, quando se recusou a entrar durante o segundo tempo de partida contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. Por conta do ato de indisciplina, o técnico Roberto Mancini avisou que não contava mais com Tevez. Desde então, o atacante despertou o interesse de vários clubes, incluindo o Milan e a Inter de Milão, mas segue com o seu futuro indefinido.