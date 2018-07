Leonardo diz que PSG não vai 'roubar' Tevez do Milan

PARIS - O brasileiro Leonardo afirmou nesta segunda-feira que o Paris Saint-Germain não pretende interferir na negociação entre o atacante Carlos Tevez e o Milan. "Não vou roubar Tevez do Milan. Não entrei em contato com o jogador e não vou ficar entre as duas partes", declarou o brasileiro, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica.

Leonardo, contudo, avisou que o PSG tentará a contratação do argentino caso o Milan desista da negociação. "Estamos de olho no jogador, mas sem atrapalhar ninguém. Mas se o meu mentor Galliani mudar de planos, nós vamos atrás do atleta", disse o diretor, se referindo ao vice-presidente Adriano Galliani, que o levou ao comando do Milan há dois anos.

A negociação entre Milan e Manchester City esfriou nas últimas semanas porque o time inglês só pretende ceder Tevez em uma negociação definitiva, enquanto os italianos querem um contrato de empréstimo por meio ano, antes de selar a compra do atleta. No Milan, Tevez seria o substituto de Antonio Cassano, que se afastou temporariamente do futebol após passar por uma cirurgia no coração.

Correndo por fora, o PSG já mostrou interesse em um contrato definitivo com Tevez. Embalado pelo investimento de Qatar Sports Investment, o clube francês surpreendeu na pré-temporada ao fazer contratações de peso no mercado europeu. Um dos reforços foi o técnico brasileiro Leonardo.