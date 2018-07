Leonardo é o novo técnico da Inter de Milão

O brasileiro Leonardo é o novo técnico da Internazionale de Milão, atual campeã mundial de interclubes. A confirmação, que estava prevista para depois do Natal, foi anunciada em poucas linhas no site oficial do clube.

De acordo com o comunicado, o contrato do novo técnico terá início no dia 29 de dezembro deste ano e vai até 30 de junho de 2012.

Leonardo trabalhou para o Milan (principal rival da Inter) por 12 anos, sendo quatro como jogador, sete como dirigente e um como técnico.

Kaká na mira. Com sua chegada na Internazionale, outro ídolo do Milan pode ser contratado: Kaká. O meio campista, que hoje joga no Real Madrid, tem estreita ligação com o novo técnico.

Em 2003, quando era dirigente do Milan, Leonardo veio ao Brasil e negociou com o São Paulo a contratação do craque.

Eles conviveram por cinco anos, mas Leonardo não se tornou seu treinador porque, quando assumiu o cargo, o clube vendeu Kaká para o Real Madrid por 65 milhões de euros (R$ 146,2 milhões) para saldar dívidas.