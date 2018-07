Leonardo fratura dedo do pé, e Gustavo deve ser titular do Santos

O zagueiro Leonardo fraturou o dedo do pé direito no treino da última terça-feira e vai desfalcar o Santos na partida contra o Flamengo, domingo. A contusão foi divulgada apenas nesta quarta-clube pelo clube, mas o prazo de recuperação ainda não foi divulgado. Com a lesão, somada à suspensão de David Braz por causa do terceiro cartão amarelo, Gustavo Henrique deve ser o titular no jogo do Campeonato Brasileiro ao lado de Werley.

Paulo Ricardo, que poderia ser escalado na zaga, tem sido aproveitado como volante, de forma improvisada. Na manhã desta quarta-feira, Gustavo correu em volta do gramado e também participou de um trabalho específico comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Os titulares participaram de uma atividade tática para aperfeiçoar jogadas de ataque de linha de fundo.

Para o lateral Victor Ferraz, a partida contra o Flamengo será fundamental para o Santos quebrar uma escrita negativa no Campeonato Brasileiro: ainda não venceu como visitante. Em oito partidas como visitante, foram seis derrotas e dois empates. “Eu acho que até fazemos bons jogos, mas não estamos vencendo. No detalhe, está sendo sempre contra nós. Jogos que estávamos na frente, dominamos e acabamos perdendo. Mesmo fora de casa temos mais posse de bola. Temos de fazer o detalhe mudar para o nosso lado", afirmou.