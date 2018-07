Leonardo garante permanência de Ibrahimovic no PSG Com a proximidade do fim da temporada, a imprensa europeia já começou a especular sobre transferências de jogadores. E um dos principais focos é o Paris Saint-Germain, novo "poderoso" do futebol mundial, que não tem poupado na hora de acertar com novos reforços. Desta vez, no entanto, os rumores dão conta de que a equipe francesa poderia perder alguns de seus principais nomes.