Leonardo inicia reformulação no PSG com dois reforços

Matuidi, de 24 anos, despertou o interesse da equipe parisiense após uma boa temporada pelo Saint-Étienne. O valor da transação não foi divulgado, mas especula-se que o PSG tenha desembolsado 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões) pelo jogador. Ele chega para substituir Makelele, que se aposentou recentemente.

Já Menez, também de 24 anos, apontado como uma das esperanças do futebol francês, foi trazido da Roma para substituir Ludovic Giuly, que não teve seu contrato renovado. O valor também não foi divulgado, mas a imprensa local fala em 8 milhões de euros (cerca de R$ 17,8 milhões).

Com a proposta de voltar a ser um dos principais clubes da França, o Paris Saint-Germain não está poupando esforços na reformulação. Parte desta nova mentalidade passa pela contratação de Leonardo, que em pouco tempo já se desentendeu com dirigentes. De acordo com a imprensa francesa, ele teria reclamado do valor oferecido pela Qatar Sports Investments (QSI), grupo de investidores que comanda a equipe, ao meia Adel Taarabt, do Queens Park Rangers, da Inglaterra.

Antes da chegada do brasileiro, o clube já havia anunciado a chegada de dois reforços para a próxima temporada: o goleiro Nicolas Douchez, do Rennes, e o atacante Kevin Gameiro, do Lorient. A ideia de Leonardo é trazer ainda um grande nome do futebol mundial e ele já admitiu o desejo de contratar o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso, do Santos, ou o meia argentino Pastore, do Palermo.