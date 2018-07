Leonardo Jardim cobra convocação de brasileiro do Monaco na seleção

O técnico do Monaco, o português Leonardo Jardim, lamentou em entrevista coletiva nesta quarta-feira a ausência do volante Fabinho na seleção brasileira comandada pelo treinador Tite. O jogador é considerado um dos destaques do atual campeão francês, onde está desde a temporada 2013/2014.

"Não compreendo porque ele não é chamado pelo Brasil. Mas é assim, não sou em quem decide", comentou o treinador português, que aponta o meio-campista brasileiro como um dos melhores jogadores do mundo na posição.

Fabinho tem 23 anos e é lateral-direito de origem. Ele foi revelado pelo Fluminense e chegou à Europa em 2012, negociado pelo clube carioca com o Rio Ave, de Portugal. Três anos depois, foi emprestado ao Real Madrid, atuou na equipe B do clube madrilenho e chegou a integrar a equipe principal. Em 2013, foi emprestado ao Monaco e depois contratado em definitivo.

O atleta chegou a ser convocado pela seleção brasileira principal pelo técnico Dunga, em 2015. Primeiro para substituir Maicon, que havia sido cortado. Depois para ser reserva de Danilo (que à época era jogador do Real Madrid). Fabinho acumulou passagens também pelas categorias sub-21 e sub-23 - seleção olímpica - do Brasil.