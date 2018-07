Leonardo lamenta queda, e promete superação na Inter

"Estamos decepcionados porque nós realmente acreditávamos que era possível. Estamos desapontados por estarmos fora, mas este time se doou muito em campo, mesmo em situações difíceis", disse o treinador, após a derrota por 2 a 1 para o Schalke. Após levar 5 a 2 em casa, no jogo de ida, a Inter precisava vencer por quatro gols de diferença na Alemanha.

Para Leonardo, o resultado do primeiro jogo foi resultado do cansaço dos jogadores. "Não chegamos tão bem nas quartas de final. Estávamos sem energia e isso nos penalizou, principalmente no jogo de ida, que foi uma partida realmente bizarra", comentou.

Depois da decepção na ida, o ataque da Inter não mostrou a eficiência esperada nesta quarta e foi neutralizada pelo Schalke. "Se tivéssemos marcado um gol no início, se tivéssemos sido mais precisos, poderíamos ter encontrado um caminho. Mas isso não aconteceu. Com certeza podíamos ter feito melhor, mas não conseguimos. Foi uma pena que o Schalke marcou em sua única chance de gol no primeiro tempo. Fomos incapazes de iniciar a reação e desempatar a partida", lamentou.

Com a derrota, Leonardo acumulou três resultados negativos de peso no comando da Inter. Além da goleada no jogo da ida, o treinador foi derrotado no clássico com o Milan, pelo Italiano. Apesar dos revezes, o ameaçado técnico não se mostrou desanimado à frente do time.

"Eu estava e ainda estou entusiasmado com o time e não me arrependeria de nada mesmo que perdêssemos todos os jogos. Vou manter meu entusiasmo. Não penso no futuro. Trabalho do mesmo jeito que trabalhei no primeiro dia. Agora temos que superar esse momento de forma inteligente. Vamos batalhar no Campeonato Italiano e na Copa da Itália. Ainda temos muito a fazer", avisou.

A Inter ocupa a terceira colocação do Italiano, atrás do líder Milan e do Napoli, e tem chances remotas de chegar ao título. Na Copa da Itália, a equipe de Leonardo disputa uma das semifinais com a Roma no dia 11 de maio.