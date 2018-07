Leonardo Moura renova contrato com o Flamengo até fim de 2014

RIO - O Flamengo anunciou oficialmente nesta quarta-feira que acertou a renovação do contrato do lateral-direito Léo Moura até o final de 2014. Sem ainda trazer detalhes sobre o novo acordo firmado, o clube fez a revelação por meio de sua página no Twitter.

O compromisso do veterano jogador de 35 anos com o time iria até o próximo dia 31 de dezembro, sendo que o atleta está na equipe desde 2005 e fechou 2013 como capitão rubro-negro. A renovação do contrato vinha sendo negociada nas últimas semanas e acabou sendo selada apenas nesta quarta.

Campeão da Copa do Brasil neste ano, Léo Moura irá disputar mais uma Copa Libertadores com a camisa flamenguista, sendo que no próximo ano ele fará a sua décima temporada consecutiva defendendo as cores do clube.

Com 461 jogos e 46 gols pelo Flamengo, o lateral também foi campeão brasileiro com o time em 2009 e faturou a Copa do Brasil em 2006, além de ter participado das campanhas dos títulos cariocas de 2007, 2008, 2009 e 2011.