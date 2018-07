Leonardo Moura treina no Flamengo, mas não deve jogar O Flamengo ainda vivia nesta quinta-feira sob o entusiasmo da classificação dramática na Copa do Brasil, com o gol de Elias aos 43 minutos do segundo tempo, que deu a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite anterior, no Maracanã. Os titulares ganharam o dia para comemorar. Quem treinou pesado para o jogo de domingo contra o Corinthians, em São Paulo, foram os reservas. E a atividade no CT Ninho do Urubu trouxe outras boas notícias ao torcedor flamenguista.