Leonardo Silva admite 'incômodo' com 6º lugar do Atlético-MG no Brasileirão

A sexta colocação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro incomoda o capitão Leonardo Silva. "Poderíamos ter somado cinco, seis pontos a mais na classificação, se não tivéssemos tido alguns resultados contrários", disse o zagueiro, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

O jogador afirmou que os cinco pontos que separaram o alvinegro mineiro do Grêmio, quinto colocado, podem ser atingidos com uma nova sequência de bons resultados. "O torcedor tem que acreditar, é bom para nós e confiamos no nosso torcedor. A gente sabe que o momento sem títulos frustra um pouco o torcedor, mas estamos trabalhando bastante", afirmou.

"Peço que o torcedor continue acompanhando, torcendo e acreditando naquilo que podemos fazer e dar de retorno para eles, lotando os estádios, porque vamos lutar até o final em busca de títulos importantes."

Ao mesmo tempo, Leonardo Silva não espera um jogo fácil diante do Sport, no domingo, às 16 horas, no Estádio Independência. "A necessidade dessas equipes aumenta, são equipes que estão lá embaixo e precisam atingir os 45 pontos para fugir do rebaixamento. Os jogos ficam muito mais complicados, difíceis e apertados, nenhum jogo é fácil na competição. E, quando esse momento se define, das equipes que estão brigando em cima e embaixo, fica muito mais difícil. Temos que ter atenção para lidar com essa situação e fazer o nosso dever que é tentar vencer a partida." O Sport soma 24 pontos e está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro.

Nas contas do zagueiro, os três pontos da próxima rodada devem ser considerados ganhos. "É um jogo importante para continuarmos com esse pensamento de reduzir essa diferença, em casa, e não podemos deixar a vitória passar de forma nenhuma, respeitando o adversário e o momento do adversário, mas nosso momento é o mais importante. Vamos pensar nisso para que a gente consiga começar, nesse próximo jogo, uma nova série de vitórias."