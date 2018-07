Leonardo Silva dá susto, mas viaja com o Atlético-MG O zagueiro Leonardo Silva deu um grande susto na comissão técnica do Atlético-MG nesta terça-feira. Durante uma atividade com bola pela manhã, o jogador sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e deixou o gramado do CT da Cidade do Galo mancando, amparado pelos médicos do clube.